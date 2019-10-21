İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.


Kaza, Samandağ-Antakya karayolu Kuşalanı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya yoluna doğru seyir halinde olan 31 SG 799 plakalı otomobil, yaya olarak karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki Zeynep A.'ya çarptı. Kazada Zeynep A., vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.