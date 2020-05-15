İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Katil zanlıları Mersin'de yakalandı

Hatay’da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesi olayının şüphelisi olarak aranan iki zanlı, Mersin’de yakalandı.

Hatay'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesi olayının şüphelisi olarak aranan iki zanlı, Mersin'de yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antakya ilçesi, Zülüflühan Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta alacak verecek yüzünden çıkan tartışma sonucu S.D'nin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili firari şüphelilerin Mersin'de saklandığı belirledi.


Firari A.A. ve E.U, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Zanlılar Hatay'a getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.