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Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir genç, tartışan kişileri ayırmak isterken aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir genç, tartışan kişileri ayırmak isterken aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun Esentepe Mahallesi'nde Emre Özdemir (22), sokakta kavga eden şahısları görüp ayırmak için müdahale etti. Kendi aralarında tartışma yapan şahısları ayırmak isteyen Özdemir'in uyarıları sonrası, kendi aralarında tartışan gençler aralarındaki tartışmayı bırakıp uyarıda bulunan Özdemir'e yöneldi. Yaşanan arbedede Özdemir bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İskenderun Devlet Hastanesine sevk edilen Özdemir yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.


Kavgaya karışan şahıslar hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan ve hemen ameliyata alınan Emre Özdemir ‘in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Polis tarafından gözaltına alınan ve kavgaya karıştıkları tespit edilen zanlılardan 1'i mahkemece tutuklanırken diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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