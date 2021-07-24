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Kaybolan çocukları cankurtaranlar ailesine teslim etti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kaybolan 3 çocuk, cankurtaranlar tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kaybolan 3 çocuk, cankurtaranlar tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.


Edilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan Çevlik Sahili'nde iddiaya göre gezmek için aileleri ile birlikte sahile gelen çocuklar bir anlık dalgınlığı sonucu ailesinin yanından kayboldu.


Çocuklar ailesini göremeyince bir anda panikledi. Görevli cankurtaranlar, kayıp çocuklar için hemen arama çalışması başlattı.


Yapılan arama çalışma sonucunda cankurtaranlar çocukları ailesine teslim etti.

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