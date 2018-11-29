Kaybolan minik Kısmet bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan 3 yaşındaki kızı, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde bir narenciye bahçesinde çalışan Sengurt ailesi küçük çocukları Kısmet Sengurt'un yanında olmadıklarını fark etti. Bahçede çocuklarını arayan aile sonuç alamayınca Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine AFAD ekiplerinin de gelmesiyle geniş çaplı arama başlatıldı. Ailesinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan minik Kısmet, 112 Acil Servis ekiplerince Erzin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Minik Kısmet, burada yapılan sağlık taramasının ardından babası Mehmet ve annesi Meryem Sengurt'a teslim edildi.