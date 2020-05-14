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Kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Hatay’ın Payas ilçesinde akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu.

Hatay'ın Payas ilçesinde akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, akıl sağlığı yerinde olmadığı bildirilen 85 yaşındaki Ahmet Turan, 12 Mayıs 2020 tarihinde akşam saatlerinde evden çıktı. Ailesi kendisinden bir daha haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.


Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve ailesi tarafından aranan yaşlı adam Özkul Caddesi üzerinde bulunan bir bahçede hareketsiz halde bulundu.


Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Ahmet Turan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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