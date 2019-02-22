İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp ganyan bayii işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

Hatay’ın Payas ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan ganyan bayii sahibi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Hatay'ın Payas ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan ganyan bayii sahibi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki bulunan ganyan bayii sahibi Ali Karaçay'dan (65) iki gündür haber alamayan ailesi, gidebileceği yerleri araştırmasına rağmen bir sonuç alamadı. Bugün evinin yakınındaki ikinci kattaki iş yerinin kapısını açıp kontrol eden ailesi, içeride Karaçay'ı boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.


Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.