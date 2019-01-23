İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp ihbarı verilen adam derede ölü bulundu

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Hanna Deresi’nde kayıp ihbarı verilen erkek cesedi bulundu.

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Hanna Deresi'nde kayıp ihbarı verilen erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Hatay'da Defne Kaymakamlığının arkasında bulunan Hanna Deresi'nde kanlar içinde erkek cesedi bulundu. Mehmet Asım Dönmezer (38) isimli kişiye ait olduğu belirtilen cesedin derenin üstünde bulunan yaya köprüsünden düştüğü tahmin edilirken, ailesinin şahıs için kayıp ihbarı verdiği öğrenildi.


Savcılık ve polis olayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Asım Dönmezer'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.