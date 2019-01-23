Kayıp ihbarı verilen adam derede ölü bulundu

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Hanna Deresi'nde kayıp ihbarı verilen erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'da Defne Kaymakamlığının arkasında bulunan Hanna Deresi'nde kanlar içinde erkek cesedi bulundu. Mehmet Asım Dönmezer (38) isimli kişiye ait olduğu belirtilen cesedin derenin üstünde bulunan yaya köprüsünden düştüğü tahmin edilirken, ailesinin şahıs için kayıp ihbarı verdiği öğrenildi.

Savcılık ve polis olayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Asım Dönmezer'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.