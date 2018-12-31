Kaymakam Uygur: "Gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz"

Hatay'ın Altınözü Kaymakamlığı ve Danimarka Mülteci Konseyi işbirliğiyle yaptırılan Halk Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Kütüphane hakkında bilgi veren Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, ilçedeki mevcut bulunan Halk Kütüphanesinin fiziki yeterliği bulunmadığından Kültür Cafe ve Restaurant binasına taşınmasına karar verdiklerini belirterek, “Kütüphanenin fiziki durumu iyi ve öğrencilerimizin ders çalışabileceği bir alana taşınmasına karar verdik. İlçe Halk Kütüphanesi, Danimarka Mülteci Konseyi'nce finanse edildi. Şuan 10 bin kitap ve 5 adet bilgisayar öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. İçerisinde ders çalışma alanları, kafesi bulunan kütüphanede geleceğimizin teminatı çocuklarımız daha iyi koşullarda kütüphane hizmetinden faydalanacak. Altınözü'nde sadece üst ve alt yapı faaliyetlerde değil sosyal ve kültürel faaliyetlerde gelişmektedir. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni ilçe halk kütüphanesi ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Kaymakam Bülent Uygur ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı, kütüphanenin Altınözü'ne hayırlı olması temennisinde bulunarak, açılış kurdelesini kesip kütüphaneyi gezdi.