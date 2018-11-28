Kaymakam Uygur: "Projelerle 209 dul, yetim, öksüz aileye katkı sağladık"

Hatay'ın Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur "Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor", “Yerel Çeşit Zeytin Fidan Üretimi Projesi”, “Bitkiler ve İş Makineleri ile Yepyeni Hayatlar” ve "Hayal Örtümüz Seramız" projeleri kapsamında toplamda 209 dul, yetim, öksüz aileye katkı sağladıklarını söyledi.

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde finanse edilen ve Altınözü Kaymakamlığına bağlı olarak faaliyet gösteren “Bitkiler ve İş Makineleri ile Yepyeni Hayatlar “ projesinin kapanış toplantısı ve sertifika töreni Altınözü Belediyesi konferans salonunda düzenlendi.

Kaymakam Bülent Uygur, Altınözü'nde istihdamı artırarak ilçeye katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "İşsiz olan Altınözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım alan 12 gencimize bitki yetiştiriciliği, 12 gencimiz ise İş Makinesi Operatörlüğü alanında eğitim verildi. Göreve başladığımız günden bugüne, ilçemizin ve vatandaşlarımızın sorunlarıyla dertlenerek, ne yapabilirizin gayreti içinde olduk. "Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor", “Yerel Çeşit Zeytin Fidan Üretimi Projesi” ,“Bitkiler ve İş Makineleri ile Yepyeni Hayatlar” ve " Hayal Örtümüz Seramız" projeleri kapsamında toplamda 209 dul, yetim, öksüz aileye katkı sağladık. Altınözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından “Bakılmayan Yaşlı ve Hasta Kalmasın” projesi dahilinde kurulan hizmet merkezi aracılığı ile bakacak kimsesi bulunmayan veya yakınları tarafından bakılmayan, 65 yaş üstü korunmaya ve başka birine muhtaç vatandaşlarımızın bakım ve temizlik hizmetlerinin yapılmasıyla 15 kişiye istihdam sağladık” dedi.

Altınözü Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Gökhan Arslan ise proje kapsamında bitki yetiştiriciliği kursuna başvuran 36 kişiden; 6 erkek, 6 bayan olmak üzere toplam 12 kursiyerin kabul edildiğini belirterek, "Bitki yetiştiriciliği kursiyerlerimizden 5 kişi aldıkları sertifikalar ile Altınözü Belediyesi bünyesinde iş imkanına kavuştu. Proje kapsamında 23 çeşit bitki yetiştirilmiş olup, ilçemizin peyzaj ihtiyacını büyük oranda karşılamıştır. Aynı proje ile iş makinesi operatörlüğüne başvuru yapan, 46 kişiden 12 kişinin başvuruları kabul edildi. 12 kişiden 3'ü aldıkları sertifika sayesinde iş imkanına kavuştu” diye konuştu.

Program kursiyerlere sertifika dağıtımıyla son buldu.