Kaymakam ve komutan eşleri şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ilçe kaymakamlığı tarafından garnizon komutanlığında verilen birlik ve beraberlik yemeğinde kaymakam ve komutan eşleri şehit aileleri ile bir araya geldi.

İlçe kaymakamlığının organize ettiği yemekte kaymakam eşi Nilgün Bulacak, Garnizon Komutan eşi Hilal Balcı ile Tabur ve Bölük Komutanlarının eşleri Melda Yavuz, Fatma Korucu, Naz Kuğu Kabataş ve Esra Birol ilçede ikamet eden şehit aileleri ile bir araya geldi.

Şehitler için yapılan dualarla başlayan yemekte, kaymakam ve komutanların eşleri şehit ailelerinin masalarını tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet ettiler.

Şehit ailelerinin dertlerine ve neşelerine ortak olmayı amaçladıklarını kaydeden Nilgün Bulacak; "Sizler, bizler için ve bu devlet için vatan uğruna evlatlarınızı, eşlerinizi kaybetmiş büyüklerimiz ve kardeşlerimizsiniz. Devlet her zaman sizlerin arkasında olduğu gibi bizler de sizlerle birlikteyiz. “İnşallah sizlerle hem bu tür toplantılarda hem de hanelerin izde birlikte olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.