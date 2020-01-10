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Kaymakam Yılmaz vatandaş ve muhtarlarla buluştu

Hatay’ın Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, "Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci önceliğimizdir" dedi.

Hatay'ın Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, "Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci önceliğimizdir" dedi.


Kaymakam Tahir Yılmaz başkanlığında, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Coşgun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Harun Özoğlu,kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla ilçe merkezindeki Hançar Kıraathanesinde, vatandaşlar ve muhtarlarla buluşma toplantısı gerçekleştirdi.


Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci önceliğimizdir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla ilçemizdeki vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Eğitimden tarıma, ulaşımdan sağlığa ve mahallelerimizin sorunları ve taleplerin ele alındığı toplantıda, sorunların çözümünde toplantıların etkili olacaktır" dedi.


Kaymakam Yılmaz, sorunların çözümü için ilgili tüm kamu kurumlarının gerekli hassasiyeti gösterdiğini ve koordineli bir şekilde çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

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