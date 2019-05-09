İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Yüce ve Başkan Sayın vatandaşlara iftar yemeği dağıttı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Yüce ile Belediye Başkanı Mustafa Sayın iftar için gelen vatandaşlara yemek dağıttı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Yüce ile Belediye Başkanı Mustafa Sayın iftar için gelen vatandaşlara yemek dağıttı.



Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Belediye Düğün Salonu'nda iftar yemeği verildi. Yemeğe Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar saatinden yaklaşık yarım saat önce ailesi ile birlikte iftar çadırına gelen Kaymakam Yüce ve Belediye Başkanı Sayın, kazanların başına geçerek vatandaşlara yemek dağıttı. Bu davranışları ile ilçe sakinlerinden teşekkür alan ikili, daha sonra okunan ezanın ardından oruçlarını açtı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.