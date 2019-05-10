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Kaymakam Yüce yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve ilçe protokolü, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği tarafından düzenlenen iftar programında yetim çocuklarla bir araya geldi.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve ilçe protokolü, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği tarafından düzenlenen iftar programında yetim çocuklarla bir araya geldi.


“Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği” bahçesinde gerçekleştirilen iftar programında kısa bir konuşma yapan Yüce, yetimlerin kendilerine emanet olduklarını vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olarak nerede bir yetim varsa sahip çıkacaklarını ifade etti. Belediye Başkanı Mustafa Sayın da, belediye olarak yetim çocuklara sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirerek, programda emeği geçenleri tebrik ediyor, herkesin ramazanı şeriflerini kutluyorum ifadelerini kullandı.


Program, iftar sonrası İlçe Müftüsü Alaattin Türkoğlu tarafından yaptırılan dua ile son buldu. Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Coşgun, kurum amirleri, Dernek yetkilileri ve çok sayıda yetim çocuk katıldı.

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