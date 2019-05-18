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Kaymakamlık ve belediyeden kardeşlik sofrası

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla kurulan iftar sofrasında yüzlerce kişi bir araya geldi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla kurulan iftar sofrasında yüzlerce kişi bir araya geldi.


Yayladağı Belediyesi Sosyal İşler Platformu tarafından organize edilen ve Yayladağı Hükümet Konağı önündeki alanda kurulan iftar sofrasına, çok sayıda vatandaş iştirak etti.


İftar öncesi ney dinletisinin ardından Merkez Camii imam hatibi Mehmet Fatih Vurgun tarafından Kur-an'ı kerim okunup, dualar edildi.


Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar öncesi konuşma yapan Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, vatandaşların Ramazan'ı şeriflerini kutlayarak, “Rabbim bu mübarek zaman dilimini birliğimize, dirliğimize kardeşliğimize vesile kılsın” ifadelerini kullandı.


Programa, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda Türk ve Suriyeli vatandaş katıldı.


Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın da huzur ortamının devam etmesi temennisini yineleyerek, programa katılanların Ramazanlarını kutladı.

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