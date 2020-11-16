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Kaza yapan araçtan 56 adet kaçak telefon çıktı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde kaza yapmış ve terk edilmiş halde bırakılan otomobilde, 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaza yapmış ve terk edilmiş halde bırakılan otomobilde, 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Altınözü Jandarma Komutanlığı bir otomobil ile Yarseli Mahallesine kaçak cep telefonu getirileceği ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, kaçakçılık olayının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Yarseli-Bohşin istikametinde kaza yapmış bir otomobili yol kenarında terk edilmiş olarak buldu. Araç içerisinde yapılan arama sonucunda 56 adet kullanılmamış piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan cep telefonu ele geçirildi.


Yapılan incelemede, aracın yabancı uyruklu S.T isimli şahsa kiralandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli S.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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