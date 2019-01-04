Kazada ölen iş adamı toprağa verildi

Hatay’da önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden iş adamı Can Atar’ın cenazesi Samandağ ilçesinde toprağa verildi.
Hatay'da önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden iş adamı Can Atar'ın cenazesi Samandağ ilçesinde toprağa verildi.
Merkez ilçe Antakya çevreyolunda Adliye Sarayı mevkisinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen tavuk çiftliği sahibi Can Atar'ın kullandığı 31 FN 247 plakalı otomobil, takla atarak durakta yolcu alan 31 J 0005 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kaza sonrası hayatını kaybeden Can Atar, Samandağ ilçesindeki Kurtderesi Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.
Cenazede Can Atar'ın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.