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Kazada otomobil ters döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 06.00 sıralarında Hassa ilçesi Gülkent Mahallesi Buhara kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.T. idaresindeki 35 AFS 26 plakalı otomobil, kavşakta A.B. idaresindeki 31 U 4002 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönüp durdu. Kazada, ters dönen otomobilde bulunan 72 yaşındaki Hatice A. yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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