Kazada yaralanan tır şoförü hayatını kaybetti

7 Aralık Salı günü sabah saatlerinde Osmaniye-Hatay Otoyolu Erzin gişeleri civarında meydana gelen kazada, Duran Geçkil idaresindeki 31 KNP 67 plakalı tır aynı yönde seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın ön kısmı tamamen parçalanırken çekicide sıkışan sürücü Duran Geçkil ise ağır yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kaza yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turan Geçlik, ambulansla Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır şoförü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.