Kazadan sonra vatandaşın trafik ışığı tepkisi

Hatay'da, motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Defne ilçesi Antakya-Samandağ Karayolu Hüseyinli mevkisinde meydana gelen kazada, iddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen 45 B 1043 plakalı hafif ticari araçla, çevreyoluna geçmeye çalışan 31 AAH 931 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan İnayet K. ve Selim G. ağır yaralandı. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Kazanın yaşandığı noktaya 3 yıldır trafik ışığı konulmasını beklediklerini söyleyen Hüseyinli Mahallesi'nde oturan Abdurrahman Bayraktar, “3 yılı geçti, buraya karayollarından ekip geldi. Sözde buraya trafik ışıkları koyacaklardı. 3 yılı geçti, burada ölçüm yapıldı, buraya bir trafik ışığı konamıyorsa, bu kadar duyarsızlığa anlam veremiyorum” dedi.