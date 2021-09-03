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Kazara ateş alan tüfek 17 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu

Hatay’ın Erzin ilçesine 17 yaşındaki genç, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Hatay'ın Erzin ilçesine 17 yaşındaki genç, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Gülhan Kenanoğlu, ailesinin bir yakınlarının düğününe gitmesinin ardından, "siz gidin ben daha sonra gelirim" dedi. Evde bulunan tüfeği eline alan Kenanoğlu, tüfeğin kazara ateş alması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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