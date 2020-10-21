İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kenevir yetiştirmek için bahçesine sera kurmuş

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evde ve bahçesinde yapılan aramada, 13 kök Hint keneviri ile 2 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde ve bahçesinde yapılan aramada, 13 kök Hint keneviri ile 2 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engelleme çalışmaları sonucunda, Meydan Mahallesi'nde bulunan Y.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.


Bahçede yapılan aramada sera içerisinde 13 kök Hint keneviri ele geçirilirken evde yapılan aramada 3 kutu içerisinde kurutulmuş 2 kilo 850 gram esrar maddesi ile 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.


Şüpheli Y.K. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.