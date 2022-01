Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin Hatay özel gösterimi gerçekleştirildi.

Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen özel gösterimine, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel ile TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, oyuncular Rahman Beşel (Eren Bülbül), Emir Çiçek (Hasan Bülbül), Kemal Balibas (Fethi Sekin) ve senarist Mert Dikmen ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, kardeşleri Arif Gedik ve Neriman Kaya da özel gösterimde yer aldı. Her şehidin bir kahramanlık hikayesi olduğunu ifade eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Karadeniz'in hırçın çocuğu ile Akdeniz'in Amanoslar'ın gölgesinde büyüyen Ferhat Başçavuş'un hikayesini birazdan dinleyeceğiz, göreceğiz, izleyeceğiz.

Ama Ferhat Başçavuş ile Eren'in ki biraz farklı. Bu iki yiğit birinin cesaretine birini de fedakarlığına şahitlik yapıyoruz. Eren 15 yaşında olmasına rağmen teröristlerin yerini gösterebilecek bir cesaretle jandarma birliklerinin önüne düşüyor ve Karadeniz'in hırçın ormanları içerisinde birliklerimize yardımcı olmaya çalışırken Ferhat Başçavuş da Eren'e zarar gelmesin diye bedenini siper ederek Eren'e ikisi aynı anda şehadet şerbetini içiyorlar. İkisinin de mekanı cennet olsun. Rabbim onlardan razı olsun. Bizim memleketimizin her bir karısın şehit kanlarıyla sulanmış bir memleket. Bu topraklar şehit kanlarıyla vatan yapılmış bir toprak. O yüzden ecdada, şehitlerimize gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Tabii burada en büyük yük, Ferhat Başçavuşun annesinde. O metanetle ve dimdik duruyor. Hiçbir zaman başını yere eğmedi. Evlatları ile birlikte şahadet şerbetini içmiş olan Ferhat'ın acısını yaşıyor ama bu hiç kimseye hissettirmeden kendi içerisinde yaşıyor. Devletimiz her zaman şehitlerimizin yanında ve bunun farkında şehit yakınlarımız. Biz onlarla sürekli hemhal oluyoruz. Hem sayın Cumhurbaşkanımız hem de bakanımız ilimizdeki şehitleri her türlü sıkıntı anında bizleri talimat andırıyorlar ve bizde imkanlar ölçüsünde şehitlerimiz ile birlikte oluyoruz” dedi.

Açıklamaların ardından 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin Hatay özel gösterimi izleyici ile buluştu.