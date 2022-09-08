Kevin Soni, Hatayspor'da

Hatayspor forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sezona iyi başlayamayan ve ligde 1 puanı bulunan Hatayspor, takımını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Asteras Tripolis forması giyen Kevin Soni ile sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen orta saha ve forvet oyuncusu Kévin Soni'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. Kévin Soni'ye hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kevin Soni yarın Hatay'a gelecek ve çalışmalara başlayacak.