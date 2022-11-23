Kibar Holding Hatay'da tam donanımlı ana sınıfı açtı

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 'Kibar Gönüllüleri' çatısı altında buluşturan Kibar Holding, Hatay'ın İskenderun ilçesinde tam donanımlı ana sınıfı açtı.

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kılıç Ali Paşa İlkokulu'ndaki açılışta, kendileri için anlamlı bir gün olduğunu söyledi. "Geleceğin mimarı çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz" diyen Kayabaşı, şöyle devam etti:

"Bu sene 50. yılımızı kutluyoruz. Çalışmalarımıza hep bu bakış açısıyla yön verdik. Detaylı bir fizibilite çalışmasından sonra yaklaşık 4 yıl önce devreye aldığımız Kibar Gönüllüleri Projesi ile eğitim ve çocuk alanlarını önceliklendirerek, bu alanda fırsat eşitliğine imkan sağlamayı kendimize hedef edindik. Bugün de bu hedefe hizmet edecek çok güzel bir projeyi hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Gönüllülerimizin özverili çalışmaları sonunda İskenderun'da bir ilk olma özelliği taşıyan tam donanımlı ana sınıfı kazandırıyoruz. Örnek teşkil edecek ana sınıfımız müzik, kitap, sanat, fen, masal oyuncakları gibi her biri çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sağlayacak birimlerden oluşuyor."

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de ana sınıfının açılmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise özel sektörün eğitime sundukları katkının eğitim alanında ellerini güçlendirdiğini belirterek, "Kibar Holding'in yaptığı bu sosyal sorumluluk projesinin örnek teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Demiryürek, Kibar Holding Üst Yöneticisi Haluk Kayabaşı'na katkıları için plaket verdi. Daha sonra ana sınıfının açılış kurdelesi kesildi. Protokol ana sınıfını gezerek özellikleri ile ilgili sınıf öğretmeninden bilgiler aldı ve çocuklarla sohbet etti.

Programa, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz da katıldı.