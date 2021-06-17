Kıl keçisi yetiştiricilerinin yol sevinci

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan ve en yüksek rakımlı dağı olan Kel Dağı'nda 100 yıldır kıl keçisi yetiştiriciliği yapan Çandır Mahallesi sakinleri, sonunda yola kavuştu.

Daha önce patika yollarda eşek ve katırlarla saatler süren yolculuklar yapan kıl keçisi yetiştiricilerinin sesine kulak veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın talimatı ile açılan 10 kilometrelik yolla artık bu çileden kurtuldular.

Bin 730 rakımlı Kel Dağı'nın eteklerinde yüz yıldır kıl keçisi üreten aileler, yolla tanışmanın sevincini yaşıyor. Geçmişte 20 ailenin 8-9 bin kıl keçisi yetiştiriciliği yaptığı bölgede dik ve kayalık arazinin zorlu şartları hayvancılıkla uğraşan Çandır Mahallesi sakinleri, 10 kilometrelik yolu, katır ve hayvanlarda 3 saatte alabiliyorlardı.

Kocası Zeynel Dağcı ile birlikte yaz kış dağda kaldıklarını belirten Dudu Dağcı, “Yaşım 40 oldu hem çoban kızıyım, hem çoban eşiyim. Bütün gün mallarımızla ilgileniyorum. Altını süpürüyorum. Onları sağıyorum. Daha önce işimiz çok zordu. Dağlık yerde katırla, eşekle yolculuk yapıyorduk. Şimdi yolumuza kavuştuk. İşimiz daha da kolaylaştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'a minnet borçluyuz. Allah ondan ve bu yolda emeği geçenlerden razı olsun” dedi.

Yetiştirdikleri keçilerden elde ettikleri süt, yoğurt, peynir ve yağı satarak geçimlerini sağladıklarını belirten Zeynel Dağcı, o zor coğrafyada doğup büyüdüğünü söyledi. Dağcı, “43 yaşındayım burada doğdum büyüdüm. Dedemin başlattığı kıl keçisi yetiştiriciliğini babamdan devraldım. Geçimimizi yetiştirdiğimiz kıl keçisinin sütünü, peynirini, yağını satarak sağlıyoruz. Tüm geçim kaynağımız bu. Daha önce yetiştirdiğimiz kıl keçilerinden elde ettiğimiz ürünleri katırlara, eşeklere yükleyip bu zorlu arazide 3 saatlik bir yolculuktan sonra köyümüze götürüyorduk. ama şimdi yolumuz oldu çok şükür. Bu yol işlerimizi yüzde 80 kolaylaştıracak. Başta Başkanımız Lütfü Savaş olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Çandır Mahallesi Muhtarı Faik Elagöz ise çobanların çok zorluklar çektiğini belirterek, “Bundan 25-30 sene köyümüzün yüzde 70'inin geçim kaynağı kıl keçisi yetiştiriciliğindendi. Burada 20 ailemiz yaşıyordu. 8-9 bin baş kıl keçimiz vardı. Buraya ulaşım zor olduğundan bu sayı 2 binlere düştü. Şimdi yolumuz açıldı çok şükür. Bu sayıyı arttırıp hayvancılığı daha fazla yayma fırsatımız olacak. Bu yüzden sesimizi duyan ve derdimize derman olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.