Kimyasal saldırıya uğrayan Han Şeyhun'a insani yardım

Suriye'de Esed rejiminin 4 Nisan 2017 tarihinde sarin gazlı kimyasal saldırı ile hedef aldığı sivil yerleşim yeri olan İdlib'in Han Şeyhun ilçesindeki savaş mağduru 276 aileye İHH İnsani Yardım Vakfı'nca gıda yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu yaptığı açıklamada, 2017 yılında Suriye rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırı sonucu 87 sivilin yaşamını yitirdiği İdlib'e bağlı Han Şeyhun ilçesinde yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Han Şeyhun'da yaşayan sivillerin Türkiye'nin destekleriyle yaralarının sarıldığını belirten Tahiroğlu, "Kimyasal saldırıdan sonra Han Şeyhun'daki bölge halkı çok zor günler geçirdi. Saldırı sonucu 87 sivil hayatını kaybetti. Yüzlerce sivil ise gazdan etkilendi. Birçok aile evin geçimini sağlayan büyüklerini kaybetti. Bu nedenle Han Şeyhun'da yaşayan sivillerin yaraları Türkiye'nin destekleriyle ve yardımlarıyla sarılıyor" dedi.

İdlib'e bağlı Han Şeyhun ilçesinde 276 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten Tahiroğlu, "Düzenli olarak Han Şeyhun'a insani yardım malzemesi ulaştırıyoruz. Özellikle saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerin ihtiyaçlarını ivedi bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. Son olarak ilçede yaşayan ve saldırıdan etkilenen 276 aileye gıda kolisi dağıttık. Gıda kolilerimizin içerisinde un, kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, sıvı yağ, çay, toz şeker, salça ve konserve çeşitleri bulunuyor" diye konuştu.

Tahiroğlu, Han Şeyhun ilçesine yönelik yardım çalışmalarının devam etmesi için hayırseverlerin desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.