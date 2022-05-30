Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli Romanya'da eğitim aldı

Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, 'Çatışma Yönetimi ve Akran Danışmanlığı' konusunda Romanya'da 5 günlük eğitim aldı.

Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Personelleri Derneği (DESEPDER) ortaklığında hazırlanan ERASMUS KA104 projesi ile kurumlardan seçilen katılımcılar 'Çatışma Yönetimi ve Akran Danışmanlığı' konularında Romanya'nın Timisiora şehrinde 23 Mayıs 2022 - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında 5 günlük yapılandırılmış kurs eğitim programına katıldı.

Aynı sosyal gruptan danışman veya iş hayatında çalışan kimselerin bir araya gelerek birbirlerine ders vermesi, ortak sorunların çözümünde birbirlerine destek olması ve beceri eğitimi vererek karşısındaki kişinin ve kendisinin öğrenmesi sürecine yardım etmesini hedefleyen akran danışmanlığı ve çatışma yönetim becerileri hakkında eğitim alan kurum personelleri, kursla yapılandırılan faaliyetlerine devam ediyor.