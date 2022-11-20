Kırıkhan Galericiler Sitesi'nde kuralar çekildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan galericiler sitesinde hak sahipleri iş yerlerine kavuştu.

Temeli 15 Ağustos 2020'de atılan Kırıkhan Galericiler Sitesi'nde 113 dükkan noter huzurunda hak sahiplerine verildi.

Kırıkhan Galericiler Sitesi Derneği Başkanı Sait Buğa, 2 yıl önce Kırıkhan Hassa yolu üzerinde temelini attıkları sitesinin Hatay'ın 15 ilçesinde bir ilk olduğunu söyledi. Buğa, kura sonucu iş yerlerine kavuşan galericilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.