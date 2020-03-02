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Kırıkhan'a mühimmat düştü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kamberlikaya Mahallesi’ne mühimmat düştü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kamberlikaya Mahallesi'ne mühimmat düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evler hasar gördü.


İlçeye bağlı Kamberlikaya Mahallesinde öğle saatlerinde bir evin bahçesine mühimmat düştü. Olayda bahçede çukur açılırken, bazı evlerde hasar meydana geldi.


Bahçeye mühimmatın düşmesini gören bir vatandaş, “Ben aşağıdaydım. Dönerek düştüğünü gördüm. Büyük bir yarık oluşturdu. Evlerde hasar var sadece” diye konuştu.


Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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