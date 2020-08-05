Kırıkhan'da 28 günde 114 vaka görüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son 28 günde 114 vaka görüldüğü, bu süreçte korona virüs teşhisi ile 1 kişinin de vefat ettiği bildirildi.

Kırıkhan ilçesinde tedbirlere uymayan pozitif bir vaka ile temas kuran ve Kırıkhan ilçesinde vaka sayısı 9 iken son 28 günde bu vaka sayısı 114 oldu. Vaka görülen kişilerin ise karantina altında tedavileri devam ediyor.

Kırıkhan belediye başkanı Ayhan Yavuz, "Kırıkhan ilçemiz korona virüs ileti son zamanlarda ilçemiz artış gösterdi. Hepinizden ricam çocuklarımız için sevdiklerimiz için sosyal mesafe kurallarına uyalım. Maske takalım. Son günlerde baktığımızda ilçemiz virüste ciddi artış olduğunu görüyoruz. Bunun ana sebebinin ise düğün ve cenazeler olduğunu görüyoruz ve tespit ettik. Elbette insanlarımız acılı günlerinde ve iyi günlerinde bir birbirleri ile kenetlenmeli birbirine destek olmalı ama bugünler hassas günler. Hassasiyetinizi son noktasına kadar anlıyorum. Ama ne olur tedbirleri elden bırakmamamız lazım. Son 28 ğün içerisinde Kırıkhan da korona hastalığına yakalanan 114 kardeşimiz var. Bunların içerisinde 2 gün önce vefat eden kardeşlerimiz var. Şuan yoğun bakımda olan kardeşlerimiz var" dedi.