Kırıkhan'da 900 nar fidanı dağıtıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi'ne özgü yetişen ‘Kara Mehmet Narı' için coğrafi işaretleme çalışmaları başlatıldı.

Kırıkhan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Kırıkhan Delibekirli Mahallesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından fidan haline getirilen 900 nar fidanı mahalle halkına dağıtıldı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Kırıkhan'a bağlı Delibekirli Mahallesinde yetişen Kara Mehmet Narı için coğrafi işaretleme çalışmalarının başladığını söyledi.

Milletvekili Yayman, Delibekirli Mahallesinde coğrafi şartları ve bölgede oluşan mikro klima nedeniyle bölgenin en iyi narının burada yetiştiğini belirterek, “Kara Mehmet Narı deyip geçmemek lazım. Bu nar Türkiye'nin en iyi narlarından bir tanesi. Çünkü Türkiye'yi gezen ve Türkiye'nin lezzetlerini bilen biri olarak söylüyorum bu nar Türkiye'nin en iyi narıdır. Bu lezzeti bütün Türkiye bilsin istiyorum bunu da yaygınlaştırmak istiyoruz bu yıl deneme ekimi yapacağız. Gelecek sene ise daha büyük bir alanda fidan dikme töreni düzenleyeceğiz” dedi.

Kırıkhan İlçe Tarım Müdürü Ali Temizkan da Kara Mehmet Narının, Kırıkhan için bir değer olarak kabul ettiklerini söyleyerek, “Bu yıl deneme maksadıyla ektiğimiz fidanları önümüzdeki yıl çevre mahallelerinde içinde bulunduğu daha fazla alana yayacağız. Bugün 900 nar fidanını bölge halkına dağıtıyoruz. Önümüzdeki yıl bunu civar mahallelere de yayarak genişletmeyi planlıyoruz” diye konuştu.