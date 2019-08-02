Kırıkhan'da dilenci operasyonu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi yapılan operasyonda çok sayıda dilenci hakkında işlem yapıldı.

Zabıta ekipleri ana cadde, cami, hastane ve iş merkezi önlerinde duygu sömürü yaparak dilenenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler halinde sivil araçlarla farklı bölgelerde yapılan uygulamada çok sayıda dilenci, Kırıkhan Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi. Dilencilerin üzerinde yapılan aramada çıkan paralar tutanak ile kayıt altına alındı.

Zabıta Müdürü Ahmet Mazlum, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramının manevi havasını, insanların yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi davranış haline getiren kişilere fırsat verilmeyeceğini, uygulamanın yoğunlaştırılarak önümüzdeki günlerde de süreceğini bildirdi.