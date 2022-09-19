İhlas Haber Ajansı

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Kırıkhan'da evlerden su sayacı çalan hırsız tutuklandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde evlerden su sayacı çaldığı tespit edilen hırsız tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evlerden su sayacı çaldığı tespit edilen hırsız tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesinde 3 farklı adresten su sayacı çalındığı ihbarını alan polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler Ali G.'yi aynı mahallede bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada çanta içerisinde 2 su sayacı, hırsızlıkta kullandığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.


Gözaltına alınan Ali G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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