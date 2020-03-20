İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkhan'da günde 2 bin maske üretiliyor

Kırıkhan Belediyesi, bünyesinde kurduğu atölyede günde 2 bin maske üretiyor.


Edinilen bilgiye göre, üretilen maskeler ihtiyaç duyulduğunda Hatay'daki hastaneler başta olmak üzere vatandaşa ücretsiz ulaştırılacak.


Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, yaptığı açıklamada, piyasada hijyen anlamında özellikle maske konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını ve fahiş fiyatlardan satıldığını belirterek,


"Biz de Kırıkhan Belediyesi olarak ekibimizi kurduk maske üretimine başladık. Bölgemizde ihtiyaçları karşılamak anlamında gücümüz neye yetiyorsa gece gündüz özellikle fırsatçıların önüne geçmek anlamında böyle bir karar aldık. Günde 2 bin maske üretiyoruz ve bunları ihtiyaç halinde başta Hatay ilimiz olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına göndereceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.