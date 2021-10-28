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Kırıkhan'da huzur ve güven uygulaması

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.


Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması yapıldı. Çok sayıda polisin görev aldığı uygulamaya drone ile havadan da destek verildi. Sabit nokta ve umuma açık yer denetimleri şeklinde gerçekleştirilen uygulamada, özel eğitimli köpeklerle de araçlarda arama yapıldı.


4 saat süren uygulamada, durdurulan vatandaşların GBT sorgulaması da yapıldı.

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