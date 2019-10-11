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Kırıkhan'da iş yerleri ve evler Türk bayraklarıyla donatılıyor

Hatay Kırıkhan ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’na destek için ev ve iş yerleri Türk bayraklarıyla donatılıyor.

Hatay Kırıkhan ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek için ev ve iş yerleri Türk bayraklarıyla donatılıyor.


Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, belediye hoparlöründen anons yaptırarak ilçe esnafının ve vatandaşların ev ve iş yerlerine bayrak asmalarını istedi.


Türkiye'nin çok büyük bir operasyona imza attığını kaydeden Başkan Yavuz , “Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak adına bizlerde ilçe protokolü olarak farkındalık oluşturmak ve askerlerimize yanında olduğumuzu göstermek adına esnafımızın iş yerlerine Türk bayrağımızı asmalarını istedik. Zulüm, kan ve gözyaşının olduğu topraklara huzur ve barışı getirmek için yola çıkan Mehmetçiğimiz, terör yuvalarını sırasıyla yok etmektedir. Onlar orada tehdit unsurlarını yok ederken bizlerde kahraman Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla tüm vatandaşlarımızı ev ve iş yerlerine şanlı Türk bayrağımızı asmaya davet ediyoruz” dedi.

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