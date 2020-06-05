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Kırıkhan'da kavun hasadı başladı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hasadına başlanılan kavunun kilosu tarlada 1.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hasadına başlanılan kavunun kilosu tarlada 1.20 ile 1.50 lira arasında değişiyor.


Hatay'da rengi, tadı ve kokusu ile meşhur olan Kırıkhan kavununun hasadı başladı. Bin 500 dönüm tarlasında kavun hasadı yapan üretici Paşa İkizoğlu, "Sezonun çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah kavun sezonu bereketli olur ve kavun hasadından kazanılacak parayla da çiftçilerimizin yüzü güler. Bizim kendi ektiğimiz kavun bin 500 dönüm civarında. Kalite yönünden de ektiğimiz kavun kalitesi bu yıl daha iyi olacak böylelikle de çiftçimizin yüzünün gülmesini umut ediyoruz. Bu yıl Kırıkhan kavununda yurt dışına da talep fazla oldu. Geçen yıla göre yurt dışından ağırlıklı olarak Bulgaristan ve Romanya'dan Kırıkhan kavununa talep var" dedi.


İkizoğlu, kavunun tarlada kilosunun 1.20 ile 1.50 lira arasında değiştiğini, Kırıkhan kavununun aroması ile meşhur olduğunu ve diğer kavunlara göre daha çok rağbet gördüğünü söyledi.

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