İhlas Haber Ajansı

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Kırıkhan'da Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu.


Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara kısa sürede müdahale edilmesinde etkin bir şekilde görev yapılması amacıyla 22 Eylül 2022 tarihinden itibaren Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu.


Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği 1 komiser yardımcısı, 8 polis memuru ile göreve başladı.

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