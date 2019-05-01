Kırıkhan'da "Öğrenme Şenliği"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü projesi kapsamında bireylerin kendilerini geliştirme konusunda merak ve istek uyandırarak, öğrenmenin eğlenceli, kişiyi rehabilite eden yönünün fark edilmesini ve bireylerin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmasını sağlamak amacıyla “Öğrenme Şenliği” düzenlendi.

Öğrenme Şenliği açılışına Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Elitaş, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Tolga Üçdal, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Sarıkaya, Kırıkhan Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Mesut Çelik, STK temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kırıkhan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu robot kolları ve Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin Aile Eğitimleri ile ilgili görselleri dikkatleri çekti.

Öğrenme Şenliğine okulların haricinde Orman İşletme Şefliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile rehberlik araştırma kurumları da katkı sağladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Elitaş, ağitimin sadece bilgi aktarımı olmadığını, bütüncül anlayışla insan yetiştirme sanatı olduğunu söyledi.

Öğrenme şenliğinin hayat boyu öğrenmeye katılmayı hedeflediğini söyleyen Elitaş, "Öğrenme şenliği, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünüdür" dedi.

Öğrenme şenliği etkinlikleri gün boyu devam etti.