Kırıkhan'da örtü yangını

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Karataş mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan örtü yangını kısa süre söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Karataş mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda örtü yangını başladı. Yangının haber alınması üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 2 arazöz, 1 su tankı, 1 dozer ve 30 personel müdahale etti. Ekipler 2 saat süren mücadelenin ardından yangını kontrol altına alındı, yangınla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.