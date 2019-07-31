Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının 32 derece olarak belirlendiği Kırıkhan'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam eden sıcaklıklar vatandaşları ve hayvanları olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmazken bazı vatandaşlarda serin parklardaki gölgelik alanlara sığındı. Sıcaklıklardan nasibini alan hayvanlar da ilçeden geçen su kanallarında ve gölgelerde serinledi.