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Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.


Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, K.Ç. isimli şahsın Mimar Sinan Mahallesindeki evinde yapılan aramada 306 adet Extacy hap ve 1890 TL para ele geçirildi.


Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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