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Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu bilgisini aldığı Alparslan Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, evin banyosunda poşetler içerisinde 98 kilo 125 gram esrar ele geçirirken, Suriye uyruklu şüpheliler Z.H., N.A.A. ve M.E. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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