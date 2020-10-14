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Kırıkhan'da yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Mimar Sinan Mahallesi mesire alanı girişinde ve içerisinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan 27 plakalı hafif ticari araçta kimlikleri bulunmayan yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı. Araç sürücüsü M.S. ile birlikte ülkeye kaçak olarak girdikleri belirlenen 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


6 bin 245 TL cezai işlem uygulanan araç trafikten men edildi.

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