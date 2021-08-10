Kırıkhan'daki Alan Yaylası'nın tapu ve elektrik sorunu çözüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Alan Yaylası'nda yaşayan vatandaşların elektrik ve tapu sorunu AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın girişimleriyle çözüme kavuşuyor.

Kırıkhan'ın en önemli yaylalarından biri olan ve yaz mevsiminde yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapan Alan Yaylası'nın iki önemli sorunu AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın girişimleriyle çözüme kavuşuyor. Yayla halkı sorunlarını çözüme kavuşturan Yayman'a teşekkür ederken 50 yıllık sorunun çözüme kavuşacağını ifade ettiler.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın girişimleri sonucunda 50 yılı aşkın süredir devam eden sorunlar ortadan kalkıyor. Alan Yaylası'nda oturmalarına karşın tapuları olmayan yayla sakinleri kadastro çalışmalarının başlamasıyla birlikte tapularına kavuşacak. Ayrıca yaylanın elektrik sorunu da çözüme kavuşturulacak.