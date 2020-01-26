İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkhan'dan depremzedelere yardım

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden deprem bölgesine yiyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden deprem bölgesine yiyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından, birçok ilde vatandaşlar deprem bölgesi için seferber oldu. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un başlattığı kampanyaya Kırıkhan halkı sesiz kalmayarak temel gıda ve giyecek, battaniye, yorgan, yastık, elektrikli soba yardımında bulundu. Yardım malzemelerinin yüklendiği tır Elazığ'ın Sivrice ilçesine gönderildi.


Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, kampanyaya katılarak yardımda bulunan Kırıkhan halkına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.