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Kırıkhan'ın eski belediye başkanlarından Aydın Falay vefat etti

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin eski belediye başkanlarından Aydın Falay hayatını kaybetti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin eski belediye başkanlarından Aydın Falay hayatını kaybetti.


Aydın Falay, uzun zamandan beri tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü. Falay'ın cenazesi bugün Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Belediyesinde yapılan törenle, doğup büyüdüğü Mahmutlu Mahallesinde toprağa verildi.


Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Büyük bir ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, Falay ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.


Evli ve 3 çocuk babası olan Falay, 12 Aralık 1977-20 Şubat 1981 yılları arasında Kırıkhan Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

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