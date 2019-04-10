Kırıkhan'ın ilk kadın muhtarı

Hatay Kırıkhan'ın ilçesinde belediye başkanlığı yapan babası, dedesi ve dayısından hizmet bayrağını alan ilçe tarihinin tek kadın muhtarı Gül Medine Falay, göreve başladı.

Dedesi Kemal Falay'ın 1939-1950 yılları arasında, babası Oğuz Falay'ın 1973-1977 ve dayısı Aydın Falay'ın 1977-1980 yılları arasında Kırıkhan Belediye Başkanlığı yapan Gül Medine Falay ise Mahmutlu Mahallesi muhtarlığına seçilerek devraldığı hizmet bayrağını en iyi şekilde taşıyacağını ifade etti.

Kırıkhan Adliyesinde Seçim Kurulu üyesi Gülsen Kılıçoğlu'nun elinden mazbatasını alan Gül Medine Falay, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Mahmutlu Mahallesi'nde tek aday olarak çıktığı seçimde muhtar olan 1 çocuk annesi Falay, "Destek veren ve oy veren herkese teşekkür ediyorum. Mahallemiz için en güzel şekilde çalışacağımıza eminim. Eski belediye başkanı Aydın Falay dayım muhtar olmamı istedi bende onun üzerine muhtar adayı oldum karşımda tek bir muhtar adayı vardı seçimlere 2 gün kala çekildi. Mahalleme hizmet yapacağım ve ileri ki yıllarda daha yüksek mevkileri düşünüyorum her şeyin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.