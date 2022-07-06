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Kırıkhan'ın kurtuluşunun 84. yılı kutlandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 84.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 84. yılı törenle kutlandı.


Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.


15 Temmuz Şehitleri Meydanından başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında son buldu.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşma yapan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kırıkhan halkının 84 yıl önceki coşkuyu hala yaşadığını söyledi. Yavuz “84 yıl önce bugün Albay Şükrü Kanatlı Komutasındaki şanlı Türk Ordusunun milletin coşkusu ile karşılanmıştı. Kırıkhan halkı olarak her zaman kahramanlığı, vatanseverliği Kuvayı Milliye ruhunu ön planda tutmuş yediden yetmişe her biri ayrı bir cevher olan insanlarımızla dolmuştur” dedi.


Kutlamalara CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Kırıkhan Kaymakam Vekili Ahmet Korkmaz, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Ahmet Erol Yiğitalp ve vatandaşlar katıldı.

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